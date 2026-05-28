В свердловском МЧС предупредили о сильном ветре и дожде 29 мая

На территории Свердловской области 29 мая ожидаются очень сильный дождь, грозы, порывы ветра до 20 м/с , предупредили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности: отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, закрыть окна и убрать предметы с балконов. Также рекомендуется проверить ливневые стоки на участках, чтобы избежать подтоплений.

Во время непогоды свердловчан просят не парковать автомобили под деревьями и не пытаться проезжать через затопленные участки дорог.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 27 мая в 1,1 тыс. домах с населением 11 912 человек наблюдались проблемы с электроснабжением из-за сильного дождя и ветра.

