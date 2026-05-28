В Петербурге и Ленобласти накрыли подпольную сеть по продаже контрафактного алкоголя

Сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность межрегиональной группы, занимавшейся незаконной торговлей этиловым спиртом и контрафактным алкоголем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщили 28 мая в пресс-службе регионального управления ФСБ, участники схемы также незаконно использовали чужие товарные знаки.

Во время обысков правоохранители изъяли 63 тысячи литров этилового спирта, еще 20 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, две линии розлива и грузовые автомобили. Общая стоимость обнаруженной продукции превысила 70 млн рублей.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о незаконном обороте алкогольной продукции и нарушении прав на товарные знаки. Подозреваемые задержаны, вопрос об избрании меры пресечения решается. Расследование продолжается.

Матвей Николаев