В Екатеринбург доставили 4 скульптуры для памятника «Собор Архистратига Михаила»

В Екатеринбург доставили скульптуры четырех архангелов — Рафаила, Селафиила, Варахиила и Гавриила. Они станут частью памятника «Собор Архистратига Михаила», устанавливаемого в спортивном квартале «Архангел Михаил». Об этом сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба РМК Фото: Пресс-служба РМК Фото: Пресс-служба РМК Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба РМК Фото: Пресс-служба РМК Фото: Пресс-служба РМК

Накануне Дня Победы на площадке уже установили фигуры архангелов Уриила, Иегудиила и Иеремиила. Центральной фигурой композиции станет архангел Михаил, его бронзовый силуэт в ближайшее время отольют в мастерской в Нижнем Новгороде.

Согласно Священному писанию, архангел Михаил — предводитель небесного войска ангелов и архангелов, то есть архистратиг. Он олицетворяет высшую силу, сокрушающую зло. Именно поэтому на иконах он часто изображается в доспехах, вооруженный мечом. В широком смысле его образ символизирует борьбу с любым беззаконием и победу добра. А слово «собор» в данном случае означает не храм, а сбор или собрание, что и будет отражено в скульптуре.

Скульптурная композиция «Собор Архистратига Михаила» станет одним из крупнейших православных памятников в России. Всего в памятнике будут представлены семь архангелов во главе с архангелом Михаилом. Подобная композиция уже была реализована в Челябинске, однако в Екатеринбурге, по замыслу автора — скульптора Алексея Щитова, фигуры будут изображены парящими над шаром, символизирующим мироздание. Монумент станет подарком городу от РМК.

Полина Бабинцева