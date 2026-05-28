В КЧР вынесли приговор девяти участникам экстремистского сообщества

От шести лет колонии общего режима до трех лет условно назначил горсуд Черкесска девятерым жителям республики по обвинению в организации экстремистского сообщества и участии в нем (ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по КЧР.

Установлено, что фигуранты дела действовали на основе идеологии запрещенного в России объединения и преследовали цель насильственного изменения конституционного строя. Деятельность фигурантов пресекли оперативники ФСБ в 2024 году.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн