Главные новости за 28 мая. Новороссийск

В Новороссийске из-за проведения работ по перерезке нового водовода отключено водоснабжение в нескольких районах города.

В администрации Анапы произошли кадровые перестановки. В частности, назначили нового заместителя главы курорта.

В Новороссийске в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя муниципального учреждения и предпринимателя, обвиняемых в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при реализации схемы хищения бюджетных средств.

Девятиэтажная гостиница «Новороссийск», расположенная в центральной части города-героя на улице Исаева, продается за 1,1 млрд руб.

Три танкера, предназначенных для перевозки сырой нефти, подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов в акватории Черного моря у северного побережья Турции. По информации ресурса Marinetraffic, один из танкеров следовал из порта Новороссийск в Стамбул.

Стадион морского университета в Новороссийске отремонтируют за 116 млн рублей.