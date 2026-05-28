На фасаде лицея в Югре появилась мемориальная доска в честь военкора Ивана Зуева

Мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции (СВО) военному корреспонденту Ивану Зуеву, открыли на здании лицея в Нижневартовске (ХМАО-Югра), где он учился. Церемония прошла в день рождения журналиста — 28 мая ему исполнилось бы 40 лет. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко на своей странице во «ВКонтакте».

Почтить память военкора пришли одноклассники, учителя, коллеги и жители города. «Выпускник нижневартовского лицея Иван Зуев доказал: быть журналистом — значит быть воином. Воином слова и истины»,— написал господин Кощенко.

Напомним, Иван Зуев работал военкором «РИА Новости». Он погиб в октябре 2025 года при выполнении профессионального долга от удара беспилотника. Журналиста похоронили в Тюмени, где живет его мать. Указом президента Иван Зуев посмертно награжден орденом Мужества.

