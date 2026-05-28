В Коми депутаты решили ликвидировать районы и округа
Депутаты Государственного совета Коми приняли закон о реформировании системы местного самоуправления. Регион перейдет на одноуровневую модель организации муниципальной власти. Решение было принято на внеочередном заседании парламента республики, сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.
Как отметил председатель регионального парламента Александр Макаренко, вместо существующих 168 муниципальных образований, районов и поселений, в республике сформируют 20 муниципальных и городских округов. По его словам, семь муниципалитетов уже работают по такой системе и подтвердили ее эффективность.
Господин Макаренко подчеркнул, что изменения не повлияют на доступность власти для жителей. Прием граждан и решение повседневных вопросов сохранятся, а реформа затронет прежде всего управленческую структуру.
В парламенте также отметили, что инициатива преобразований исходила от самих территорий.