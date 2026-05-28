В Коми депутаты решили ликвидировать районы и округа

Депутаты Государственного совета Коми приняли закон о реформировании системы местного самоуправления. Регион перейдет на одноуровневую модель организации муниципальной власти. Решение было принято на внеочередном заседании парламента республики, сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.

Госсовет Коми утвердил переход на одноуровневую систему местного самоуправления

Госсовет Коми утвердил переход на одноуровневую систему местного самоуправления

Как отметил председатель регионального парламента Александр Макаренко, вместо существующих 168 муниципальных образований, районов и поселений, в республике сформируют 20 муниципальных и городских округов. По его словам, семь муниципалитетов уже работают по такой системе и подтвердили ее эффективность.

Господин Макаренко подчеркнул, что изменения не повлияют на доступность власти для жителей. Прием граждан и решение повседневных вопросов сохранятся, а реформа затронет прежде всего управленческую структуру.

В парламенте также отметили, что инициатива преобразований исходила от самих территорий.

Матвей Николаев