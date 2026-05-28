На Ставрополье реализуют 32 турпроекта за 40 млрд рублей

В 2026 году в Ставропольском крае планируют реализовать 32 проекта в курортной сфере на 40 млрд руб., что позволит создать около 9 тыс. койко-мест и 3,6 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного послания краевому парламенту.

Глава региона дал поручение оценить новые инвестпроекты, в том числе с точки зрения вложения в коммунальную инфраструктуру. Он добавил, что в 2025 году в курортной сфере реализовано 17 проектов.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что росту турпотока в Ставропольский край мешает отсутствие новых мест размещения.

