В Петербурге создадут педагогический кластер для подготовки учителей

В педагогическом колледже имени Н. А. Некрасова в Санкт-Петербурге создадут кластер для подготовки будущих учителей. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Профессионалитет», сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Петербурге создадут кластер проекта «Профессионалитет» для подготовки учителей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уже с 1 сентября следующего года обучение по обновленным программам начнут 825 студентов. Для них откроют семь педагогических специальностей. В течение трех лет количество обучающихся планируют увеличить почти втрое — до 2235 человек.

В новом кластере оборудуют восемь современных образовательных зон. Также частью проекта станет учебно-производственный комплекс, где студенты смогут проходить практику под руководством потенциальных работодателей.

Первые целевые договоры о дальнейшем трудоустройстве со студентами рассчитывают заключить уже в 2027 году.

На создание педагогического кластера федеральный бюджет направит 70 млн рублей, еще 30 млн рублей выделит город.

Матвей Николаев