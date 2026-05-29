В Черноземье 30 мая ожидается небольшое похолодание, до +14°C

В субботу, 30 мая, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода. Возможны кратковременные дожди. Температура будет варьироваться от +5°C до +14°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +10°C, днем потеплеет до +12°C, вечером столбик термометра опустится до +11°C, ночью будет +6°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +10°C, днем температура поднимется до +13°C, вечером она составит +12°C, а ночью опустится до +8°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром температура составит +8°C, днем повысится до +11°C, вечером также будет +11°C, а ночью понизится до +7°C. Ветер до 2 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +10°C, днем — +14°C, вечером будет +12°C, а ночью опустится до +7°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +8°C, днем поднимется до +12°C, вечером будет +11°C, а ночью опустится до +5°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается +11°C, днем — +16°C, вечером будет +13°C, ночью — +7°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова