На Ставрополье прокуратура контролирует ситуацию с отключениями электричества

Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль ситуацию с перебоями в электроснабжении из-за обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Особое внимание уделяется организации бесперебойного электроснабжения объектов социальной инфраструктуры», — отметили в прокуратуре.

Ведомство держит на контроле ход аварийно-восстановительных работ и устранение последствий непогоды.

Наталья Белоштейн