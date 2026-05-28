На Ставрополье прокуратура контролирует ситуацию с отключениями электричества
Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль ситуацию с перебоями в электроснабжении из-за обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Особое внимание уделяется организации бесперебойного электроснабжения объектов социальной инфраструктуры», — отметили в прокуратуре.
Ведомство держит на контроле ход аварийно-восстановительных работ и устранение последствий непогоды.