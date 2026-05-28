Вадим Самойлов, «Пиковая дама» и новый фильм о короле поп-музыки

В предстоящие выходные жители Новороссийска могут сходить на различные театральные постановки, посетить концерт известного рок-музыканта и посмотреть кинопремьеры. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Какие спектакли посетить

29 и 30 мая в 19:00 в Городском дворце культуры покажут спектакль «Пиковая дама». «Пиковая дама» Александра Пушкина — одно из самых загадочных и мистических произведений русской литературы. В интерпретации «Живого театра» эта повесть превращается в нечто большее, чем просто рассказ о Германе, который узнал зловещую тайну трех карт, и о старой графине с ее воспитанницей Лизой, сказано в описании спектакля. Сегодня, как и во времена Пушкина, молодые и амбициозные люди стремятся к «красивой жизни», но это опасная игра. Это мистическая история о неизбежности расплаты за свои поступки. Она напоминает, что азарт, алчность и жажда достижения целей любыми средствами остаются неотъемлемой частью человеческой природы. Постановка Романа Пожидаева отличается музыкальным сопровождением, авторской хореографией, яркими костюмами и лаконичной сценографией.

Стоимость билетов — 700 руб. (12+)

30 мая в Новороссийске состоится аудиоспектакль «Городские истории», который начнется в 17:00 у фонтана на пересечении улиц Новороссийской Республики и Советов. Завершится представление у фонтана «Дарующая воду». Двенадцать персонажей из прошлого поделятся своими историями. Зрители смогут почувствовать себя частью этих событий, наблюдая и участвуя в них. Оригинальная подача исторических фактов, необычный маршрут и волшебные наушники создадут атмосферу, которая понравится и детям, и взрослым, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 750 руб. (6+)

29 и 30 мая в 19:00 в Театре старого парка (Кабардинка) пройдет показ моноспектакля Павла Сафонова «Кроткая» с Евгением Стычкиным в главной роли. Спектакль «Кроткая» собрал аншлаги в мировом турне артиста — в США, Испании, Вене, Кипре, Сербии. С каждым годом гастрольная география проекта пополняется новыми странами и городами. «”Кроткая” — это разговор с самим собой, в первую очередь. Попытка найти ответы. Здесь нет ни одного слова, которое я бы произносил просто так. Мы не очень умеем любить и часто совсем не умеем говорить о любви. “Кроткая” — спектакль о том, как стоит искать любовь и, если нашел, хранить ее как зеницу ока. И это — самое главное в жизни», — говорил о спектакле Евгений Стычкин.

Стоимость билетов — от 8000 руб. (12+)

31 мая в 11:00 в Городском Дворце культуры Новороссийска пройдет кукольный спектакль «Стойкий оловянный солдатик» в постановке театра кукол «Первосказ».

Стоимость билетов — 700 руб. (6+)

На какие концерты сходить

31 мая в 19:00 в Новороссийском городском театре состоится выступление лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. «Это песни, с которыми выросли миллионы. Они звучат в любимых фильмах, их поют под гитару во дворах, они гремят по радио и телевидению. Эти тексты и мелодии знают наизусть несколько поколений — и подпевают им до сих пор», — говорится в описании концерта.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (16+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) идут показы отечественных и зарубежных фильмов.

Так, к прокат вышел дебютный фильм Алексея Ионова «Пропасть», снятый в жанре триллера-выживания. По сюжету Даша и Саша наслаждаются медовым месяцем. Прыжок с парашютом над предгорьями Эльбруса должен стать ярким началом их совместной жизни. Однако судьба вмешивается в их планы. Пилотом становится Артем — бывший возлюбленный Даши, о котором она старалась не вспоминать. Во время полета самолет терпит крушение, и троим пассажирам приходится прыгать без подготовки. Из-за путаницы со стропами они чудом остаются живы, но оказываются подвешенными над глубокой горной пропастью в центре бушующих лесных пожаров. Даша оказывается в сложной ситуации между двумя мужчинами, каждый из которых занимает особое место в ее жизни. Один — ее настоящее, другой — незажившая рана прошлого.

Стоимость билетов — 300 руб. (16+)

28 мая в российский прокат вышел фильм «Майкл» — биографическая драма о жизни и творчестве Майкла Джексона. В фильме показан путь певца, начиная с его детских выступлений в составе группы The Jackson 5 вместе с братьями и заканчивая кульминацией его сольной карьеры в 1988 году, когда он дал концерт на стадионе «Уэмбли».

Стоимость билетов — 300 руб. (18+)

