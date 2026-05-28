Группа «Тату», фильм о Майкле Джексоне и «Горе от ума»

В эти выходные жителей и гостей Краснодара ждет яркая программа развлечений, шоу и концертов. В городских концертных залах и барах выступят популярные артисты из прошлого и современные музыканты, в театрах покажут различные спектакли, а в кинотеатрах — новые интересные кинокартины на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

29 мая в 20:00 в Порте 219 состоится концерт группы «Тату» Зрителей ждет большой концерт одной из главных групп в истории российской поп-музыки.

Стоимость билетов — от 5649 руб. (16+)

29 мая в 20:00 во Дворце спорта «Олимп» выступит поп- и рок-артист NЮ — Юрий Николаенко. Поклонники услышат знаменитые песни «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь», «Я тебя обидел» и другие композиции, уже собравшие миллионы прослушиваний и просмотров в Сети.

Стоимость билетов — от 3800 руб. (16+)

20 мая в 20:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится концерт воссоединения рок-группы Poisonstars. Гостей ждет интересный вечер и невероятная атмосфера.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

30 мая в 17:00 в Муниципальном концертном зале Краснодара пройдет концерт классической музыки «Закрытие фестиваля духового искусства». Как сообщают организаторы, среди исполнителей: Кубанский симфонический оркестр, дирижер — Денис Ивенский, солист — лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Санкт-Петербургского Дома музыки Гламаздина Анастасия (гобой).

Стоимость билетов — от 550 руб. (12+)

30 мая в 19:00 в ДК железнодорожников выступит поп-исполнитель Мераб Амзоев, который к тому же является музыкантом, гитаристом и кавер-артистом. Он пишет свои песни и переосмысливает известные хиты популярных исполнителей.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (0+)

30 мая в 20:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится концерт метал- и рок-объединения Invertor. Артисты приедут в Краснодар с лучшими хитами и подарят зрителям незабываемые эмоции, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 2100 руб. (18+)

Какие спектакли посмотреть

29 мая в 18:30 в Театре драмы им. М. Горького зрителям представят спектакль «Горе от ума», поставленный по одноименному произведению А. С. Грибоедова. Как говорится в описании, вернувшийся из Европы на родину Александр Чацкий, кажется, сразу выбивается из этих норм: говорит правду в лицо, а не за глаза, горазд на споры со старшими, отказывается прислуживаться ради чина и главное — верит в бескорыстную любовь.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

29, 30 и 31 мая в Театре Мой покажут комедийную постановку «Восемь женщин» по пьесе Робера Тома. Это история о том, как однажды утром главу семейства и хозяина дома находят мертвым в спальне. Его близкие родственницы, супруга, дочери и служанка устраивают свое собственное расследование и поиск убийцы.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (18+)

30 мая в 15:00 в Театре драмы им. М. Горького состоится показ моноспектакля «Скрещение судеб», в центре которого скрещение судеб великих русских поэтов Александра Пушкина и Марины Цветаевой. В описании говорится, что на протяжении многих лет народная артистка Светлана Павловна Кучеренко собирала материалы, связанные с творчеством Марины Цветаевой, — письма, воспоминания, дневниковые записи.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

30 мая в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького зрителям представят комедийный спектакль «Примадонны». «Обладательница многомиллионного состояния, Флоренс Снайдер из города Йорк, безуспешно разыскивает детей своей сестры из далекой Англии — Макси и Стива. Не исключено, что они могут унаследовать большую часть ее состояния». Как после такого объявления вмиг не найтись потерянным родственникам? Они тут же появляются в богатом доме, становятся центром внимания давно забытых кузин, тетушек и дядюшек, легко входят к ним в доверие, ловко крутят интриги и, лавируя между правдой и ложью, чуть не оказываются в тюрьме, — сказано в описании.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

30 мая в 20:30 в Одном Театре покажут постановку «Небесные беглецы». Как обещают организаторы, чувственная история о поиске любви по проникновенным рассказам Ивана Бунина позволит окунуться в атмосферу Парижа 20-х годов прошлого века, расскажет о вечных чувствах и оставит долгое, лиричное послевкусие.

Стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

31 мая в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького представят драматический спектакль «Варшавская мелодия». Это история о том, как в послевоенной Москве Виктор знакомится с полячкой Геленой на концерте в консерватории. Молодые люди еще не знают, что их встреча, произошедшая так случайно, свяжет их надолго, возможно, навсегда.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

Что смотреть в кино

На экраны кинотеатров Краснодара выходит биографический фильм о жизни Майкла Джексона — «Майкл». Зрителям покажут историю становления короля поп-музыки. В главной роли — племянник артиста Джаафар Джексон.

Стоимость билетов — от 450 руб (18+)

Жители и гости Краснодара могут посмотреть азартный боевик от Гая Ричи — «Грязные деньги». По сюжету, когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, отряд элитных агентов под управлением проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой. В главных ролях — Генри Кавилл, Эйса Гонсалес и Джейк Джилленхол.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

В кинотеатрах также показывают новый фильм в жанре ужасов — «Обсессия». Как сказано в описании, это история о том, как безнадежный романтик Беар давно и безответно влюблен в Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку — волшебную палочку. Если ее сломать, исполнится твое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. И вот чудо — девушка и правда в него влюбляется. Однако его счастью быстро приходит конец — Ники буквально им одержима.

Стоимость билетов — от 590 руб. (18+)

Для просмотра в кинотеатрах также доступна спортивная комедия «Мечтать не вредно». Случай сводит двоих парней, чья жизнь полна неудач и неустроенности: один работает продавцом в магазине, другой убирает аэропорт. Но их объединяет одна страсть — баскетбол. Не имея ни связей, ни денег, они решают стать спортивными агентами. Мир больших денег и амбициозной мечты придется брать штурмом, — сказано в описании к фильму.

Стоимость билетов — от 590 руб. (16+)

Куда сходить еще

29 мая жители и гости Краснодара могут посетить Женский stand-up в баре «Колумб». Организаторы обещают шоу, где зрители смогут насладиться неповторимым стилем женской комедии.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

29, 30 и 31 мая в Музее-заповеднике им. Фелицына пройдет выставка истории «Первые в космосе». Экспозиция приурочена к 65-летию со дня первого полета человека в космос. Она рассказывает об истории развития космической отрасли в России и на Кубани.

Стоимость билетов — от 150 рублей. (0+)

30 мая в Стендап-баре Маяковский состоится шоу «Опытный микрофон». В описании говорится, что выступать будут только опытные комики. Они проверят свои новые шутки и подарят зрителям незабываемые впечатления.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

