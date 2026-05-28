За подготовку теракта в Ессентуках осужден гражданин Узбекистана

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам колонии строгого режима гражданина Узбекистана Алишербека Мамаджонова по обвинению в подготовке теракта в Ессентуках. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фигурант признан виновным по ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 «Подготовка теракта», ч. 2 ст. 205.5 «Участие в деятельности террористической организации» и ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 «подготовка к изготовлению взрывчатки» УК РФ.

«Установлено, что в январе 2025 года Мамаджонов получил указание на проведение разведки на территориях железнодорожной инфраструктуры Ессентуков с целью дальнейшего планирования совершения теракта. Он произвел фото- и видеосъемку вокзала и остановочной платформы и отправил материалы другому участнику террористического сообщества»,— отметили в суде.

После по заданию куратора осужденный планировал подорвать самодельное взрывное устройство на остановочной платформе и в вагоне пригородного поезда, но был задержан оперативниками.

Наталья Белоштейн