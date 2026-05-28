Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Игорь Дивеев признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Защитник петербургского «Зенита» Игорь Дивеев признан лучшим футболистом команды по итогам мая, сообщили в Telegram-канале футбольного клуба. В этом месяце он провел три матча, забил один гол и вместе с клубом завоевал чемпионский титул Российской премьер-лиги.

В этом месяце он провел три матча

В этом месяце он провел три матча

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В этом месяце он провел три матча

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

26-летний Игорь Дивеев — воспитанник «Уфы». В январе 2026 года стал игроком «Зенита». Напомним, что петербургский футбольный клуб ушел в летний отпуск и возобновит тренировки 18 июня.

Кирилл Конторщиков

Новости компаний Все