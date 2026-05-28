Стадион морского университета в Новороссийске отремонтируют за 116 млн рублей

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова разместил аукцион на выполнение текущего ремонта открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. Начальная цена контракта составляет 116 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно технической документации, подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по обновлению спортивной инфраструктуры вуза. Ключевым этапом станет устройство футбольного поля размером 109 на 72 метра (общая площадь покрытия — 7 848 кв. м). На нем необходимо уложить искусственную траву с высотой ворса не менее 40 мм с последующей засыпкой резиновой крошкой. Также исполнитель должен нанести разметочную полосу на покрытие из искусственной травы.

Помимо футбольного поля, в контракт включен ремонт беговых дорожек площадью 3 137 кв. м с подготовкой основания, восстановление подпорной стенки и иные виды работ, предусмотренные сметой.

Аукцион проводится в электронной форме. Завершить все работы подрядчик должен в соответствии с календарным графиком, утвержденным контрактом.

