Главу КПК в Невинномысске будут судить за хищение 75 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело 44-летнего жителя Невинномысска, который, возглавляя кредитно-потребительский кооператив, в составе преступной группы похитил более 75 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба краевого надзорного органа.

Фигуранту предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Согласно следственным данным, преступная группа была сформирована в 2017 году на территории Чечни и Ставропольского края с целью незаконного присвоения бюджетных средств. В период 2017-2022 годов были созданы преступные сообщества, в которые вошли пять руководителей КПК, сотрудники администрации и МФЦ Карачаево-Черкесии, риелторы, а также лица, обладающие сертификатами на материнский капитал.

Подозреваемые заключали с кредитно-потребительскими кооперативами договоры целевых займов на улучшение жилищных условий, сумма которых равнялась или превышала размер материнского капитала. Риелторы, сотрудничая с муниципальными служащими и специалистами МФЦ, оформляли договоры купли-продажи земельных участков и жилых объектов. Это позволяло владельцам сертификатов погашать займы за счет государственных субсидий. Однако строить жилье на приобретенных участках или проживать в купленных помещениях участники группы не намеревались.

В результате незаконной деятельности федеральному бюджету был нанесен ущерб в размере более 75 млн руб. Обвиняемый лично участвовал в хищении более 33 млн руб.

Фигурант, возглавлявший один из КПК, изготавливал поддельные платежные поручения, на которых были проставлены отметки банков о выполнении платежей. Таким образом он присваивал средства, предназначенные для господдержки, и получал за это вознаграждение.

Наталья Белоштейн