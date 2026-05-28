Инвестиционный портфель Ставрополья достигнет 430 млрд рублей в 2026 году

В 2026 году объем инвестиций в экономику Ставропольского края должен достичь 430 млрд руб. в 2026 году. Об этом в ходе ежегодного послания сообщил глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, промышленный комплекс «Ставролен», занимающийся переработкой каспийского газа, планирует увеличить производство вдвое и повысить экспортный потенциал на треть. Ожидается, что объект начнет функционировать в 2029 году. В 2028 году также планируется открытие технопарка электронной промышленности в Ставрополе, стоимость которого превысит 2 млрд руб. Инициатором этого проекта выступил завод «Сигнал».

В ближайшие три года группа компаний «Полипластик» намерена возвести завод по производству полимерных трубопроводных систем, мощностью до 30 тыс. т продукции в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 2 млрд руб. Реализация этого замысла позволит создать около 200 новых рабочих мест.

Губернатор отметил, что зеленая энергетика остается перспективным направлением для экономического развития региона. Так, в 2026 году, в сотрудничестве с компанией «Росатом возобновляемая энергия», планируется завершить строительство ветроэлектростанции в Туркменском муниципальном округе, мощность которой составит до 50 МВт. Кроме того, компания «Сонарджи» намерена возвести солнечную электростанцию в Нефтекумском муниципальном округе, с мощностью 22 МВт, запуск которой ожидается в 2027 году.

«Вместе с компанией «Росатом возобновляемая энергия» планируем достроить в этом году в Туркменском муниципальном округе Симоновскую ветроэлектростанцию общей мощностью до 50 МВт. Компания «Сонарджи» наметила строительство солнечной электростанции на 22 МВт в Нефтекумском муниципальном округе. Планируем запуск в 2027 году», — рассказал губернатор.

Наталья Белоштейн