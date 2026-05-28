В проекте КАД-2 показали, как будет выглядеть новый мост через Неву

Акционерное общество «ВАД», которое занимается разработкой первого участка КАД-2, представило новые подробности проекта. Среди них — параметры моста через Неву в районе Отрадного. Его протяженность — 1269 метров. Центральный пролет конструкции составит 220 метров, а высота над водой — 30 метров.

Фото: ЗАО «ВАД»

О концепции магистрали рассказал начальник строительного управления КАД-2 компании Константин Порублев на XII Форуме дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве». Речь идет об участке длиной около 80 километров — от 663-го километра трассы М-11 «Нева» до пересечения с региональной дорогой Санкт-Петербург — Матокса.

Разработкой новой переправы занимается Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что мост планируют сделать разводным.

При этом представители компании уточнили, что проект пока не получил положительное заключение государственной экспертизы, поэтому его параметры еще могут измениться.

Матвей Николаев

