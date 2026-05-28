Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане расследовали дело о гибели рабочего на стройке в школе

В Махачкале завершено расследование уголовного дела о гибели рабочего объекте строительства школы. Обвинение по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» предъявлено прорабу стройфирмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте 2026 года обвиняемый допустил к выполнению работ на неогороженном опасном участке разнорабочего без средств индивидуальной защиты и страховочного оборудования. В итоге работник погиб, сорвавшись с третьего этажа.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все