В Саратове при пожаре в аварийном доме погибли два пенсионера

Ночью в Саратове в результате пожара в аварийном доме погибли два пенсионера. Четверых успели эвакуировать, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Возгорание, по данным РИА Новости, произошло в доме № 85 на ул. Лысогорской. Пожар случился в квартире на первом этаже на площади 78 кв. метров. В результате ЧП погибли 72-летняя женщина и 80-летний мужчина.

В МЧС по Саратовской области отметили, что ликвидировали пожар четыре расчета. Причины возгорания установят дознаватель и эксперты пожарной лаборатории.

Известно, что дом 1956 года постройки на Лысогорской, 85, в Октябрьском районе Саратова признан аварийным с августа 2018 года и частично расселен. В распоряжении мэрии указано, что дом подлежит сносу. Расселение и демонтаж дома должны были произвести до 1 января 2020 года.

Ряд региональных СМИ сообщал, что жильцы этого дома обращались напрямую в информцентр СК. В региональном СУ СКР было возбуждено уголовное дело, ход расследования взяли на контроль в центральном следкоме. Летом прошлого года глава региона Роман Бусаргин сообщал, что указанный дом вошел в программу переселения граждан из аварийного жилья на 2025–2026 годы.

Марина Окорокова

