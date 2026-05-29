Сегодня исполняется 45 лет обладателю Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА и Суперкубка России, многократному чемпиону России по футболу Андрею Аршавину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Аршавин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Андрей Аршавин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет капитан ФК «Зенит», олимпийский чемпион, многократный чемпион России, обладатель Кубка России и Суперкубка России по футболу Дуглас Сантос:

— Дорогой Андрей Сергеевич, с большим удовольствием поздравляю Вас с 45-летием! Желаю Вам крепкого здоровья, исполнения всех загаданных желаний и постоянного профессионального роста. Пусть Бог благословит Вас! Как капитан «Зенита» — команды, в истории которой Андрей Сергеевич оставил очень яркий след, по праву считаясь одним из лучших игроков, когда-либо защищавших сине-бело-голубые цвета,— я хочу поблагодарить его за ежедневный труд на благо родного клуба, качественную работу с молодежью и воспитание новых талантливых футболистов в «Газпром-Академии». С юбилеем, легенда!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»