«Мурманскводоканал» требует с океанариума 732 тыс. рублей

ГОУП «Мурманскводоканал» подало новый иск к областному океанариуму на сумму 732,3 тыс. рублей. Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Мурманской области 25 мая.

В 2021 году организация выплатила около 440 тыс. рублей по другому долгу перед «Мурманскводоканалом»

Согласно материалам картотеки суда, предыдущая задолженность океанариума сформировалась за период с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2025 года. Она включала плату за подачу питьевой воды, прием сточных вод и сброс загрязняющих веществ в природную среду через системы канализации. Кроме того, в 2021 году организация выплатила около 440 тыс. рублей по другому долгу перед «Мурманскводоканалом». Детали нового иска пока не раскрываются.

Кирилл Конторщиков