В Новороссийске продают одну из старейших гостиниц за 1,1 млрд рублей

Девятиэтажная гостиница «Новороссийск», расположенная в центральной части города-героя на улице Исаева, продается за 1,1 млрд руб. Объявление о продаже объекта площадью более 10,4 тыс. кв. м опубликовано на сайте бесплатных объявлений.

Строительство гостиницы «Новороссийск» стартовало в конце 1970-х годов, а официально она открылась 10 марта 1984 года. Реконструкция отеля была проведена в 2012 году. 24 сентября 2025 года здание пострадало во время атаки беспилотников (размер ущерба не был озвучен). По данным Rusprofile, в 2025 году выручка АО «Гостиница "Новороссийск"» составила 160,2 млн руб., что на 7,3 % меньше, чем в 2024 году. Чистая прибыль за тот же период сократилась на 45,7 % до 23,3 млн руб..

Согласно объявлению, площадь земельного участка под гостиницей составляет 4,1 тыс. кв. м, участок находится в собственности продавца. Номерной фонд насчитывает 206 номеров. В структуру объекта входят ресторан, лобби-бар, два конференц-зала, прачечная, массажный кабинет, сауна и бильярдная. Кроме того, в здании функционирует бизнес-центр, где расположено 60 офисных помещений.

Представитель гостиницы в беседе с корреспондентом «Ъ-Новороссийск» уточнил, что решение о продаже принято акционерами.

Александра Локтионова