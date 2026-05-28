Дом Иофа превратят в новую сцену Мариинки на 750 мест

Главгосэкспертиза одобрила проект приспособления здания купца Иофа на Лермонтовском проспекте, 14 под новое сценическое пространство Мариинского театра. Памятник регионального значения находится рядом с исторической сценой и «Мариинским-2», сообщили в пресс-службе ведомства.

В обновленном пространстве появятся гардероб, холл, гримерки и служебные помещения

Фото: КГИОП

В XIX веке здесь располагался театр миниатюр с кинематографом, позже кинотеатр «Рекорд», а до 2023 года — Дом молодежи. Теперь здание передано театру. Проект предусматривает реставрацию и увеличение высоты для размещения зала на 750 зрителей — потребуется изменить конфигурацию кровли для устройства колосников, ярусов и балкона.

При этом первоначальную отметку конька главного фасада сохранят вместе с другими охраняемыми элементами. В обновленном пространстве появятся гардероб, холл, гримерки и служебные помещения. В оркестровой яме смонтируют подъемную платформу, а над порталом сцены установят современную механику.

Карина Дроздецкая