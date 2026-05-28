Глава Ставрополья призвал к «запрету запретов»

Депутаты Ставропольского края должны проявлять больше внимания к людям и избегать чрезмерного увлечения запретительными мерами. С таким напутствием обратился к ним губернатор Владимир Владимиров в ходе своего ежегодного послания.

Губернатор Ставрополья подчеркнул, что взаимодействие с гражданами является главным показателем успешности управления. Он дал указание депутатам следующего созыва быть чуткими к запросам населения и не пытаться излишне регулировать все аспекты жизни через законы и ограничения.

«Я предлагаю в нашем крае приступать к «запрету запретов», и это будет нашей политикой»,— отметил господин Владимиров.

Губернатор привел в пример инициативы, которые, по его мнению, были плохо продуманы. Среди них — предложения сократить школьные каникулы, уменьшить в десять раз нештрафуемый порог скорости и регулировать фотосъемки новорожденных. Глава края подчеркнул, что такие идеи зачастую вызывают негативную реакцию и мешают людям вести привычный образ жизни.

Он также процитировал первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева, который сказал, что только те инициативы, которые направлены на защиту жизни и здоровья граждан, являются полезными.

Наталья Белоштейн