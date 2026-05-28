Одну из старейших гостиниц Новороссийска продают за 1,1 млрд рублей

В Новороссийске на продажу выставлена одна из старейших гостиниц города — «Новороссийск», расположенная на улице Исаева вблизи набережной Черного моря и делового центра. Объект оценен владельцами в 1,1 млрд руб., при этом участники рынка расходятся в оценках заявленной стоимости, указывая как на ее потенциальную обоснованность, так и на необходимость дисконта для ускорения сделки, пишет «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Речь идет о девятиэтажном здании общей площадью более 10,4 тыс. кв. м, расположенном на земельном участке 4,1 тыс. кв. м, находящемся в собственности. Номерной фонд гостиницы насчитывает 206 номеров на 321 койко-место. В составе объекта — ресторан, лобби-бар, два конференц-зала, прачечная, массажный кабинет, сауна, бильярдная, а также бизнес-центр с 60 офисными помещениями.

Строительство гостиницы началось в конце 1970 года, открытие состоялось 10 марта 1984 года. Первоначально рассматривалось название «Норд-ост», однако в итоге объект получил имя города-героя. В 2012 году здание прошло реконструкцию. В сентябре 2025 года гостиница получила повреждения в результате атаки беспилотников: тогда пострадали также жилые дома в районе набережной, были зафиксированы человеческие жертвы и пострадавшие.

В пресс-службе гостиницы подтвердили факт выставления объекта на продажу, отказавшись от дальнейших комментариев. В объявлении о реализации отмечается, что здание расположено примерно в 180 метрах от набережной, а из окон открываются виды на Черное море и Кавказские горы. По данным, указанным в контактах продавца, решение о продаже принято акционерами, детали сделки не раскрываются.

Эксперты отмечают, что объект потребует существенной реновации, а сроки окупаемости будут зависеть от динамики туристического потока и эффективности управления.

Вячеслав Рыжков