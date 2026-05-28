К петербургским кладбищам в Троицу пустят экспрессы и дополнительные поезда

В дни православных праздников — Троицкую родительскую субботу 30 мая и День Святой Троицы 31 мая — городские власти скорректировали работу общественного транспорта. Для доступа к кладбищам усилят автобусные маршруты и назначат дополнительные электрички, сообщили в городском комитете по транспорту.

Построить маршрут можно на портале общественного транспорта.

К Южному кладбищу можно будет добраться автобусами №№ 2М, 108, 147, 195, 377, к Северному — №№ 221 и 398, к Пискаревскому мемориальному — №№ 80, 123, 138, 178. Движение на шести маршрутах (№№ 138, 195, 347, 382, 398, 446) усилят суммарно на 27 автобусов. Кроме того, введен экспресс-маршрут № 2М от станции метро «Московская» до Южного кладбища с четырьмя остановками, где будут курсировать 28 автобусов.

Для обеспечения транспортной доступности 30 и 31 мая также назначат дополнительные пригородные поезда на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги.

