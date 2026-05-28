Коллекторы и банки в Ленобласти оштрафованы на 750 тыс. рублей с начала года

С начала 2026 года в Ленинградской области нарушители правил взыскания просроченной задолженности выплатили штрафы на общую сумму 750 тыс. рублей. Как сообщили в региональном управлении ФССП, по итогам 126 профилактических проверок составлено 16 административных протоколов. В число нарушителей вошли три микрофинансовые организации, девять банков и три коллекторских агентства.

ФССП напоминает, что взаимодействие взыскателей с должниками строго регламентировано федеральным законом

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ ФССП напоминает, что взаимодействие взыскателей с должниками строго регламентировано федеральным законом

Судебные приставы осуществляют надзор за организациями, занимающимися возвратом долгов, на постоянной основе. Жители Ленинградской области могут пожаловаться на неправомерные действия взыскателей — обращение можно направить почтой или через интернет-приемную на официальном сайте ведомства.

Кирилл Конторщиков