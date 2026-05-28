На Кубани планируют расширить возможности для ветеранов СВО по открытию своего бизнеса
Власти Краснодарского края намерены расширять инструменты поддержки ветеранов специальной военной операции, планирующих заняться предпринимательской деятельностью, сообщила руководитель регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Юлия Приходько в ходе межмуниципального бизнес-форума.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По ее словам, одним из ключевых шагов в этом направлении станет соглашение между Фондом развития бизнеса и краевым филиалом фонда «Защитники Отечества», подписанное на площадке мероприятия. Документ направлен на формирование условий для запуска и развития предпринимательских проектов участников СВО и их семей.
Юлия Приходько подчеркнула, что поддержка участников специальной военной операции и их семей является приоритетом государственной политики, а развитие предпринимательской активности рассматривается как одно из ее направлений. Она также отметила, что в крае для начинающих и действующих предпринимателей доступны финансовые инструменты, образовательные программы и сервисы сопровождения на этапе старта.
Исполнительный директор Фонда развития бизнеса Кубани Елена Пистунова, в свою очередь, заявила, что в работе с участниками СВО важно формировать не только обучающие программы, но и устойчивую среду поддержки, позволяющую получать знания и практические навыки для дальнейшего развития в бизнесе. Эту функцию, по ее словам, во многом обеспечивает региональный центр «Мой бизнес».
В пресс-службе краевой администрации уточнили, что межмуниципальный форум, приуроченный ко Дню российского предпринимательства, организован центром «Мой бизнес» при поддержке краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.