Число переехавших в Новгородскую область медиков выросло на 10%
В 2025 году в Новгородскую область приехали работать 254 медицинских специалиста. По словам губернатора Александра Дронова, это на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. Глава региона представил данные во время отчета о работе областного правительства.
Число приехавших в Новгородскую область медиков увеличилось на 10%
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Господин Дронов отметил, что для решения кадрового вопроса власти вдвое увеличили количество целевых мест в медицинских вузах. Кроме того, в регионе продолжает действовать программа поддержки лучших специалистов среднего медицинского звена.
Уже второй год подряд присваиваются статусы «Новгородская медицинская сестра» и «Новгородский медицинский брат». В рамках программы выплаты от 100 до 300 тысяч рублей получили 60 человек.