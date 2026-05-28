Число переехавших в Новгородскую область медиков выросло на 10%

В 2025 году в Новгородскую область приехали работать 254 медицинских специалиста. По словам губернатора Александра Дронова, это на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. Глава региона представил данные во время отчета о работе областного правительства.

Число приехавших в Новгородскую область медиков увеличилось на 10%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Дронов отметил, что для решения кадрового вопроса власти вдвое увеличили количество целевых мест в медицинских вузах. Кроме того, в регионе продолжает действовать программа поддержки лучших специалистов среднего медицинского звена.

Уже второй год подряд присваиваются статусы «Новгородская медицинская сестра» и «Новгородский медицинский брат». В рамках программы выплаты от 100 до 300 тысяч рублей получили 60 человек.

