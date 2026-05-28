В Ульяновске полиция изъяла перевозимую из Санкт-Петербурга крупную партию наркотиков

На въезде в Ленинский район Ульяновска сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали наркокурьеров с особо крупной партией наркотиков, сообщила в четверг полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, наркокурьеры забрали криминальный товар из схрона в Санкт-Петербурге и везли его на автомобиле в Ульяновск для дальнейшей реализации бесконтактным способом через тайники-закладки.

За рулем транспортного средства находился 41-летний мужчина, а сопровождал его 35-летний знакомый (оба ранее судимы, нигде не работают). По свидетельству полицейских, задержанные по внешним признакам находились в состоянии наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования отказались, в связи с чем в отношении них были составлены протоколы по факту употребления наркотиков (ст. 6.9 КоАП РФ, до 15 суток ареста).

В ходе осмотра машины полицейские обнаружили под сиденьем и изъяли пакет с метадоном весом более 1 кг. У пассажира оперативники в ходе личного досмотра нашли и изъяли сверток с аналогичным наркотиком массой около 3 г.

В жилище одного из задержанных в Заволжском районе Ульяновска были обнаружены электронные весы, упаковочные материалы, оборудование для фасовки запрещенных веществ, а также наркотические средства — метадон, амфетамин и МДМА общей массой более шести граммов, подготовленные для мелкооптовых продаж.

Задержанным предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ — до двух третей максимального наказания, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение). По ходатайству следствия обвиняемые заключены под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск