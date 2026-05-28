МСП Ростовской области сократили спрос на оборотные кредиты

Малый и средний бизнес Ростовской области стал реже привлекать оборотные кредиты на фоне высокой ключевой ставки и роста стоимости заемных средств. Об этом исполнительный директор Гарантийного фонда Ростовской области Мария Христолюбова сообщила на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Лавинообразного роста заявок на финансирование сейчас не наблюдается. Сохраняется умеренный спрос на финансирование»,— отметила госпожа Христолюбова.

По ее словам, объемы кредитования бизнеса остаются ниже прошлогодних значений, однако структура сделок начала меняться. Компании стали осторожнее использовать заемные средства для поддержания текущей деятельности, при этом вырос интерес к инвестиционным кредитам.

Как пояснила глава фонда, часть инвестпроектов ранее была отложена из-за высокой ключевой ставки и дорогого финансирования. Теперь предприниматели постепенно возвращаются к реализации проектов, но подходят к ним значительно осторожнее.

Мария Христолюбова также сообщила, что средний размер гарантийной поддержки, за которой банки обращаются в фонд, за последние годы вырос примерно в два раза. По ее оценке, это свидетельствует о более взвешенном подходе бизнеса к заимствованиям и стремлении банков передавать в систему гарантийной поддержки более сложные и рискованные сделки.

Участники рынка отмечают, что бизнес все чаще отказывается от модели быстрого масштабирования за счет кредитов и переходит к более консервативной финансовой стратегии. На фоне налоговой реформы, роста издержек и охлаждения потребительского спроса предприниматели стараются запускать только просчитанные проекты с понятными сроками окупаемости.

Роман Лаврухин