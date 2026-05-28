В Ростове дом купца Михайлова признали объектом культурного наследия
Дом купца-благотворителя Алексея Михайлова по ул. Социалистической,17 в Ростове-на-Дону признан памятником архитектуры регионального значения. Информация об этом размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
Фото: Яндекс.Карты
Здание было возведено в конце 1880-х годов. Охраняемыми элементами являются местоположение дома, его объемно-пространственная композиция с подвалом, а также декоративное оформление в стиле эклектики.