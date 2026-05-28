Замглавврача под Волгоградом осудили на 4 года за продажу больничных

Под Волгоградом заместитель главного врача одной из районных больниц получила четыре года исправительной колонии общего режима. Дзержинский районный суд признал женщину виновной в нескольких взятках и служебном подлоге (ст. 290, 291.2, 292 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд приговорил заместителя главного врача Городищенской райбольницы к 4 годам колонии

Фото: Яндекс Карты Суд приговорил заместителя главного врача Городищенской райбольницы к 4 годам колонии

Фото: Яндекс Карты

По данным суда, замглавврача по поликлинической работе одной из ЦРБ совмещала должность с работой участковым терапевтом. В течение четырех лет осужденная за взятки открывала и продлевала больничные без фактического осмотра и присутствия пациентов.

Как сообщает V1.RU, фигуранткой является Ирина Бульдимова, заместитель главврача Городищенской районной больницы.

Марина Окорокова