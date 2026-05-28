Средний размер POS-кредита на Ставрополье сократился на 8,9%

В апреле 2026 года в Ставропольском крае размер среднего POS-кредита составил 55,6 тыс. руб., что на 8,9% меньше, чем аналогичный период 2025 года — 61 тыс. руб. По этому показателю край занял второе место среди регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первое место по наименьшему показателю среднего чека POS-кредитов в апреле заняла Саратовская область (54,5 тыс. руб.), второе — Ставропольский край (55,6 тыс. руб.), третье — Воронежская область (55,7 тыс. руб.).

Наибольший средний размер выданных POS-кредитов в регионах был отмечен в Москве (76,6 тыс. руб.), Московской области (74,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (73,1 тыс. руб.), Ленинградской (66,8 тыс. руб.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (64,9 тыс. руб.) областях.

Наталья Белоштейн