В Приморском районе Петербурга началась подготовка к строительству станции метро «Шуваловский проспект» на фиолетовой ветке. Конкурс по выбору подрядчика объявил «Метрострой Северной столицы». По данным сайта госзакупок, на возведение новой площадки шахты №610 выделят 109,6 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге начали подготовку к строительству станции «Шуваловский проспект»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге начали подготовку к строительству станции «Шуваловский проспект»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поиск подрядчика проводят до 11 июня. Срок договора — до конца 2026 года, выполнение работ займет шесть месяцев. Работы пройдут на ФрунзенскоПриморской линии между станциями «Комендантский проспект» и «Коломяжская». В рамках строительства «Шуваловского проспекта» на участке сделают временные дороги и тротуары.

Станция «Шуваловский проспект» станет конечной на северном радиусе ветки. Полный ввод участка ожидается не ранее 2030–2035 годов.

Полина Дмитриева