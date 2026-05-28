Торговца контрафактной водкой «Белуга» обязали заплатить полмиллиона

Пушкинский районный суд взыскал с предпринимателя более 509 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак «Белуга/Beluga». Иск подала компания «НоваБев Брендс», обладающая эксклюзивной лицензией на использование этого бренда на территории России, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее приговором Тосненского городского суда было установлено, что ответчик занимался незаконным оборотом спиртосодержащей продукции. У него изъяли 52 полимерные бутылки объемом 4,6 литра каждая, с надписью «Белуга» на крышках. Общий объем контрафакта составил 239,2 литра.

Суд, руководствуясь справкой Мариинского ликеро-водочного завода, определил стоимость литра оригинальной водки «Белуга» на июнь 2024 года в 1065,33 рубля. Таким образом, введенная в оборот ответчиком контрафактная продукция потянула почти на 255 тыс. рублей. Поскольку продавец не заключал соглашения с правообладателем, с него взыскали компенсацию в двукратном размере стоимости товара плюс судебные расходы. Ответчик в заседание не явился.

Карина Дроздецкая