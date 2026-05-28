В Ростове в ДТП на перекрестке пострадал 15-летний водитель питбайка

Утром 28 мая в Ростове-на-Дону на перекрестке улиц Маршальской и Приметной в СНТ «Советский садовод» на Западном в ДТП пострадал 15-летний водитель питбайка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 35-летний водитель кроссовера Geely Coolray при повороте налево на пересечении равнозначного перекрестка улицы Маршальской и улицы Приметной столкнулся с питбайком под управлением 15-летнего водителя

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн

