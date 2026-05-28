Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Ученые начали перепись горбатых китов у берегов Териберки

В акватории Териберки стартовала экспедиция по изучению горбатых китов. Исследования проводят специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН совместно с учеными Мурманского арктического университета. Основная цель работы — перепись краснокнижных животных в период нагула.

Ученые начали перепись горбатых китов в акватории Териберки

Ученые начали перепись горбатых китов в акватории Териберки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ученые начали перепись горбатых китов в акватории Териберки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Руководитель экспедиции Наталья Крюкова рассказала, что сейчас горбатые киты только начинают подходить к побережью, поэтому их пока немного. По словам ученых, в ближайшие дни численность животных должна увеличиться. При этом штормовая погода и высокие волны пока мешают ежедневным выходам в море.

Во время экспедиции специалисты будут фотографировать китов для последующей идентификации, а также брать биопсию. Эти образцы помогут определить пол животных и оценить состояние их здоровья.

Кроме того, исследователи намерены изучить сезонное распределение и численность китов в прибрежной части Баренцева моря. Экспедиция продлится около месяца.

Отдельное внимание ученые уделят влиянию туристической активности на поведение морских млекопитающих. Речь идет о вейлвотчинге — наблюдении за китами в естественной среде обитания. В Мурманской области с конца 2025 года действуют специальные правила наблюдения за морскими животными и птицами.

Матвей Николаев

Новости компаний Все