МВД через суд требует с астраханца более 100 тыс. руб. за брошенную учебу в вузе

МВД РФ требует от астраханца возместить затраты на брошенную им учебу в вузе. Ведомство обратилось в Трусовский районный суд с иском на 107 тыс. руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов Астраханской области.

МВД требует от астраханца вернуть деньги за брошенную учебу в юридическом институте

Фото: Трусовский районный суд Астрахани

По данным суда, ответчик был зачислен в Ростовский юридический институт МВД России на очное отделение. Через полгода курсант отчислился из вуза по собственной инициативе, и контракт о прохождении службы в органах внутренних дел с ним расторгли. Позже ответчик получил уведомление о возмещении затрат на обучение в институте согласно постановлению Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 1465.

Минобороны определило, что экс-курсант должен вернуть в федеральный бюджет 106,2 тыс. руб. Ответчик подписал соглашение на возврат средств с рассрочкой, но позже стал его нарушать. В итоге недоучившийся студент остался должен 82,2 тыс. руб. Силовое ведомство потребовало взыскать с астраханца долг и пеню.

Марина Окорокова