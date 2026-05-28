На Ставрополье ограничили продажу энергетиков в школах и медучреждениях

Дума Ставропольского края приняла закон, ограничивающий продажу безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков в ряде общественных учреждений. Об этом сообщили в краевом парламенте.

Согласно документу, розничная продажа энергетиков запрещается в зданиях и помещениях, используемых для образовательной, медицинской, культурной, спортивной и физкультурной деятельности.

Законопроект был разработан Молодежным парламентом Ставропольского края.

Председатель краевой думы Николай Великдань заявил, что новые ограничения должны снизить доступность энергетических напитков и сократить их потребление.

Кроме того, документ вводит административную ответственность за нарушение правил продажи такой продукции. Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 15 тыс. руб., для юридических лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. руб.

Ранее ограничения на продажу энергетиков несовершеннолетним и в социальных учреждениях начали вводить и другие регионы России на фоне обсуждения возможного ужесточения федерального регулирования рынка тонизирующих напитков.

