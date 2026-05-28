Вологодская область вводит стипендии для будущих соцработников с 1 сентября

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о новой мере поддержки студентов-целевиков — с 1 сентября 2026 года обучающиеся по направлению «Социальное обслуживание» будут получать ежемесячную выплату в размере 6 тыс. рублей. Решение принято для преодоления кадрового дефицита в соцсфере, где более 40% работников достигли предпенсионного или пенсионного возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В настоящее время в сфере соцзащиты Вологодской области трудятся почти 6 тыс. человек

Договор о целевом обучении должен быть заключен с государственными учреждениями региона. В настоящее время в сфере соцзащиты Вологодской области трудятся почти 6 тыс. человек, из которых более 600 сопровождают семьи участников СВО. Параллельно расширен перечень получателей единовременных выплат для педагогов — теперь на 1 млн рублей при трудоустройстве могут претендовать учителя физики, математики, информатики, химии и биологии в Вологде и Череповце, а на 500 тыс. рублей — педагоги в поселках городского типа и городах с населением до 50 тыс. человек.

Кирилл Конторщиков