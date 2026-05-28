Полиция Петербурга проводит проверку после наезда на 17-летнюю самокатчицу

Сотрудники полиции Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП на улице Коммуны. 77-летний водитель сбил 17-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть на электросамокате. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел у дома 15 по улице Коммуны

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Инцидент произошел у дома 15 по улице Коммуны

Обстоятельства и степень вины обоих участников устанавливаются в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Кирилл Конторщиков