Полиция Петербурга проводит проверку после наезда на 17-летнюю самокатчицу
Сотрудники полиции Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП на улице Коммуны. 77-летний водитель сбил 17-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть на электросамокате. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел у дома 15 по улице Коммуны
Обстоятельства и степень вины обоих участников устанавливаются в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.