Годом исторического наследия хотят объявить 2027 год на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выступил с инициативой объявить 2027 год Годом исторического наследия, подчеркнув важность сохранения и популяризации исторического наследия региона. Глава региона озвучил эту инициативу в ходе ежегодного послания о социально-экономическом и общественно-политическом положении в регионе.

«Напоминанием об этом являются большие юбилейные даты, которые мы встретим в 2027 году и в 2030 году. Это 250-летие со дня основания города Ставрополя и затем — 250-летие со дня основания города-курорта Пятигорска. Оба юбилея стали событиями российского значения благодаря указу нашего президента. Считаю, будет правильно, если посвятим следующий год сохранению исторической памяти нашего края, его культурному наследию, связи поколений и всему, чем гордятся ставропольцы. Предлагаю объявить 2027 год Годом исторического наследия Ставрополья»,— отметил господин Владимиров.

Глава региона дал указание краевому правительству разработать план мероприятий, включающий не только празднования юбилея, но и поддержку краеведения, музеев, археологических и архивных исследований, а также поисковой деятельности.

Наталья Белоштейн