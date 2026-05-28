В Таганроге вновь выставили на продажу «Дом Негропонте» за 38 млн рублей

В Таганроге повторно выставили на продажу объект культурного наследия «Дом Негропонте», построенный в 1814 году. Объявление о продаже исторического особняка появилось в конце мая на одном из сервисов объявлений.

Стоимость объекта составляет 38 млн руб. Здание расположено на пересечении улиц Александровской и Лермонтовской.

Как указано в объявлении, особняк находится в неудовлетворительном состоянии: фасад и штукатурка частично разрушены, само строение требует восстановления. При этом продавец отмечает, что для объекта уже разработана и согласована проектная документация по проведению противоаварийных работ.

В состав лота входят два этажа здания, встроенный гараж, подвальное помещение, а также земельный участок площадью около 600 кв. м, находящийся в собственности.

Собственник рассматривает возможность использования объекта под торговые помещения, офисный центр, медицинское учреждение или детский центр. Также допускается аренда здания с предоставлением арендных каникул.

Это уже не первая попытка продажи исторического особняка. В марте 2026 года объект также выставлялся на рынок по аналогичной цене, однако покупатель найден не был.

