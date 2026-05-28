На Кубани фиксируют рост числа вакансий в сфере туризма

В Краснодарском крае весной 2026 года наиболее заметный рост числа сезонных вакансий зафиксирован в гостиничном бизнесе и туризме — по сравнению с зимой показатель увеличился на 171%. Среднее зарплатное предложение в отрасли составило 73,3 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводятся в исследовании «Авито Работы», подготовленном для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На втором месте по динамике спроса оказалось общественное питание, где число вакансий выросло на 143%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 85,3 тыс. руб. В сфере ЖКХ и городской инфраструктуры количество предложений увеличилось вдвое, средний уровень оплаты составил 63,1 тыс. руб. В строительстве жилых и коммерческих объектов рост составил 50% при средней зарплате 82,7 тыс. руб., в сфере искусства и развлечений — 33% и 75 тыс. руб. соответственно.

Среди отдельных сезонных вакансий наиболее высокий прирост числа объявлений отмечен у администраторов — на 175% по сравнению с зимой. Среднее зарплатное предложение для таких сотрудников составило 66 тыс. руб. Количество вакансий официантов увеличилось на 133%, уборщиков — на 100%. Также в число наиболее востребованных сезонных работников вошли водители грузового транспорта и сельскохозяйственные рабочие. Средние предлагаемые зарплаты для них составили 110,7 тыс. руб. и 52,5 тыс. руб. соответственно.

В «Авито Работе» уточняют, что показатель средней предлагаемой зарплаты рассчитывается на основе значений, указанных в вакансиях, и может отличаться от фактического уровня дохода с учетом премий, бонусов и условий занятости.

Вячеслав Рыжков