Перед судом в Новороссийске предстанут бывший чиновник и его сообщник

В Новороссийске перед судом предстанут бывший руководитель муниципального учреждения и предприниматель, обвиняемые в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при реализации схемы хищения бюджетных средств, сообщили пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По версии следствия, летом 2024 года 38-летний начальник муниципального учреждения вступил в сговор с 35-летним индивидуальным предпринимателем, который ранее выполнил ремонтные работы на объекте городской набережной. После завершения работ фигуранты, как полагает следствие, организовали оформление фиктивного контракта на благоустройство территории, формально заключенного с подконтрольным ИП.

Несмотря на фактическое выполнение работ, чиновник инициировал проведение закупочной процедуры с единственным поставщиком, установил сжатые сроки исполнения и, как утверждается, завысил стоимость работ и материалов почти на 3 млн руб.

Противоправная схема была выявлена сотрудниками ОЭБиПК Новороссийска. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков