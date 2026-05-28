В Москве рассмотрят иск ГП к двум краснодарским судьям

Тверской районный суд Москвы рассмотрит иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества, которое, по версии надзорного ведомства, было незаконно получено судьями Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольгой Борисовой и Ольгой Богатых. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

В Верховном суде пояснили, что дело передано в Тверской суд Москвы «в целях обеспечения гарантии реализации принципа независимости и беспристрастности».

Как уточняется, основанием для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства. Ольга Борисова ранее возглавляла судебную коллегию по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, Ольга Богатых занимала должность председателя судебного состава той же коллегии.

