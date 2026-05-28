В 2026 году на Кубани направили 41 млн рублей на временное трудоустройство подростков

Власти Краснодарского края в 2026 году направили 41 млн руб. из регионального бюджета на поддержку временного трудоустройства подростков, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в рамках программы летнюю занятость смогут получить более 43 тыс. школьников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В регионе сохраняется практика ежегодного субсидирования занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Помимо заработной платы, участникам программы предоставляется дополнительная материальная поддержка со стороны центров занятости — до 6,5 тыс. руб. за 21 день работы. Также оформляется трудовая книжка, что позволяет учитывать ранний трудовой стаж.

Как уточняется в материалах администрации края, подросткам предлагается занятость в сферах образования, культуры, молодежной политики и спорта, а также на предприятиях сельского и жилищно-коммунального хозяйства, в индустрии курортов и туризма.

В администрации региона отмечают, что подать заявление на трудоустройство можно через портал «Работа России» либо лично в центрах занятости населения. Организацией программы занимаются краевое министерство труда и социального развития совместно с центрами занятости в муниципалитетах при участии работодателей и органов местного самоуправления.

Подростки допускаются к работе в свободное от учебы время, преимущественно в период летних каникул. Вакансии подбираются с учетом пожеланий соискателей в государственных и частных организациях, при этом к работам во вредных и опасных условиях несовершеннолетние не привлекаются.